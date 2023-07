Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Scheibe von Vereinsgebäude eingeschlagen

Darmstadt (ots)

Die Scheibe eines Vereinsgebäudes in der Pallaswiesenstraße geriet in der Zeit zwischen Freitag (30.6.) und Sonntagabend (2.7.) in das Visier von Vandalen. Mit einem Stein warfen die Täter die Glasscheibe der Tür ein und verursachten damit einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Zeugenhinweise entgegen.

