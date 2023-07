Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Kriminelle machen sich in Tiefgarage von Rathaus zu schaffen

Roßdorf (ots)

In der Tiefgarage des Rathauses in der Erbacher Straße haben Kriminelle in der Zeit zwischen Freitag (30.6.) und Samstagmorgen (1.7.) ihr Unwesen getrieben und zwei hochwertige Pedelecs entwendet. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu dem Lagerraum und flüchteten zunächst mit ihrer Beute bis in die Schulgasse. Dort ließen sie beide Räder vor einem Anwesen am Fahrbahnrand aus noch nicht bekannten Gründen zurück. Möglicherweise konnten die noch unbekannten Täter bei ihrem Vorgehen von Zeugen beobachtet werden? Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06154/63300 entgegen.

