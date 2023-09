POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz (Villingen-Schwenningen) Polizei nimmt Mann nach Vergewaltigung fest (08.09.2022)

Dornhan / Lkr. RW (ots) - Donnerstag (07.09.2023) auf Freitag (08.09.2023) hat es in Dornhan, Kirchplatz 2, einen Einbruch in eine Bäckerei gegeben. Zwischen 18:00 und 4:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in die Bäckerei und entwendeten Bargeld. Anschließend verließen sie die Bäckerei wieder. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. ...

