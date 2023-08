POL-LWL: Brand eines Mehrfamilienhauses in Neustadt-Glewe - Brandgutachter geht von technischem Defekt aus

Parchim (ots) - In Parchim hat eine Frau am vergangenen Montag 900 Euro Bargeld an Gewinnspielbetrüger verloren. Die Betrüger hatten die Frau zuvor telefonisch kontaktiert und einen angeblichen Gewinn von 39.000 Euro in Aussicht gestellt. Zur Bereitstellung des Geldgewinns und zur Abdeckung von Bearbeitungsgebühren sollte das Opfer dann 900 Euro in Form von Guthabenkarten an die Betrüger überweisen, was die Frau auch ...

mehr