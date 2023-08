Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Frau verlor 900 Euro an Gewinnspielbetrüger

Parchim (ots)

In Parchim hat eine Frau am vergangenen Montag 900 Euro Bargeld an Gewinnspielbetrüger verloren. Die Betrüger hatten die Frau zuvor telefonisch kontaktiert und einen angeblichen Gewinn von 39.000 Euro in Aussicht gestellt. Zur Bereitstellung des Geldgewinns und zur Abdeckung von Bearbeitungsgebühren sollte das Opfer dann 900 Euro in Form von Guthabenkarten an die Betrüger überweisen, was die Frau auch tat. Am darauffolgenden Tag erhielt die Geschädigte einen zweiten Anruf von einer vermeintlichen Sicherheitsfirma, die für einen Versicherungsschutz des Gewinns weitere 2800 Euro in Wertkarten forderte. Zu einer zweiten Zahlung ist es nicht gekommen, stattdessen informierte das Opfer die Polizei, die jetzt wegen Betruges ermittelt.

Die Polizei rät: Finger weg von dubiosen Gewinnversprechen. Meist stecken Betrüger dahinter. Seriöse Lotteriegesellschaften und Unternehmen verlangen für Gewinne kein Bargeld. Also niemals Geld oder Gutschein-Codes an Fremde überweisen bzw. übermitteln.

