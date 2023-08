Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Trickbetrüger prellen Mann um 30.000 Euro

Pampow (ots)

In Pampow haben mutmaßliche Trickbetrüger vor einigen Tagen einen Mann um insgesamt 30.000 Euro geprellt. Ersten Erkenntnissen zufolge haben die Betrüger zunächst über eine Dating-Plattform Kontakt zum Geschädigten gesucht. In einem späteren Chatverlauf über den Messenger-Dienst WhatsApp wurde das Opfer dann zu einem lukrativen Handel von Kryptowährungen gedrängt. Der Geschädigte investierte letztlich die gesamten 30.000 Euro in 6 Teilbeträgen. Das dadurch angeblich erworbene Guthaben konnte jedoch nicht mehr ausgezahlt werden. Stattdessen sollte das Opfer weitere 5000 US-Dollar bezahlen um Abhebungen durchführen zu können. Dieser Aufforderung kam der Geschädigte nicht nach und erstatte Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Betruges.

