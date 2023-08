Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Leichtverletzte bei Zusammenstoß zweier PKW

Parchim (ots)

Beim Zusammenstoß zweier PKW sind am späten Montagnachmittag in Parchim zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Straßenkreuzung Rosenstraße/ Am Kreuztor. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass vermutlich ein Vorfahrtsfehler Auslöser des Zusammenpralls beider Fahrzeuge war. Dabei wurden die beiden Autofahrer im Alter von 21 und 39 Jahren leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Eines der Unfallfahrzeuge war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

