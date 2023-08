Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer flüchtete vor Polizei - später stahl er Fahrrad

Wöbbelin (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer flüchtete am Sonntagmittag in Dreenkrögen vor der Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge sollte der 51-jährige Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, als dieser zunächst mit seinem Auto und später zu Fuß in ein Maisfeld flüchtete. Der 51-jährige konnte kurze Zeit später gestellt werden. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 1,19 Promille. Zudem soll der Fahrer angegeben haben Drogen konsumiert zu haben, ein entsprechenden Test verweigerte er jedoch. Eine Blutprobenentnahme wurde daraufhin angeordnet. Sowohl Führerschein und Fahrzeugschlüssel konnten zu diesem Zeitpunkt nicht sichergestellt werden, da der Mann die Gegenstände vermutlich im Maisfeld versteckt hatte. Nachdem der 51-Jährige dann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, stahl er an einer Bushaltestelle ein Fahrrad um zu seinem PKW zurück zu kehren. Die Beamten konnten dort eine weitere Trunkenheitsfahrt verhindern und schließlich den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein des 51-Jährigen sicherstellen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Fahrer wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Diebstahls. Darüber hinaus ist eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss aufgenommen worden.

