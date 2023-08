Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei stellt Tatverdächtige nach versuchtem schweren Raub in Boizenburg

Boizenburg (ots)

Nach einer versuchten Raubstraftat am Samstagabend in Boizenburg konnten zwei Tatverdächtige nach Zeugenhinweise gestellt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die männlichen Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren in die offenstehende Wohnung des Opfers eingedrungen sein und es nach Geldforderungen mit Messern bedroht haben. Dort sollen die Täter das 31-Jährige Opfer in eine Ecke gedrängt haben, in dessen Folge der Geschädigte Abschürfungen am Knie erlitt. Anschließend flüchtete der Geschädigte durch ein Fenster auf ein am Haus stehendes Baugerüst und rief dort nach der Polizei, die daraufhin durch Passanten verständigt wurde. Darüber hinaus hatten Zeugen die Tatverdächtigen weglaufen sehen und den Aufenthaltsort angeben können, so dass die eintreffenden Beamten die beiden Tatverdächtigen in der näheren Umgebung feststellen konnten. Bei einer anschließenden Durchsuchung der alkoholisierten Beschuldigten wurden zwei Taschenmesser beschlagnahmt. Zudem ist eine Blutprobenentnahme bei den Beschuldigten angeordnet. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Tatverdächtigen wegen des versuchten schweren Raubes, Körperverletzung und Bedrohung.

