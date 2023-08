Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 30-Jährigen aus Siggelkow

Lutheran (ots)

Die Fahndung der Polizei nach einem seit Mittwochmorgen vermissten 30-Jährigen aus der Region Lübz (wir informierten zu diesem Vermisstenfall am Donnerstag) konnte jetzt eingestellt werden. Der Mann meldete sich selbstständig am Donnerstagabend bei der Bundespolizei in Schwerin. Er ist wohlauf. Die Medien bzw. Dritte werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

