POL-LWL: Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe bei Suche nach einem 30-Jährigem aus Siggelkow

Hagenow (ots) - Ein betrunkener Mann soll am frühen Mittwochmorgen versucht haben in eine Tankstelle in Hagenow einzubrechen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 19-Jährige kurz zuvor zunächst mit einem Bekannten im Stadtgebiet unterwegs als er schließlich alleine in Richtung der Tankstelle ging um an Alkohol zu gelangen. Da die Tankstelle nicht geöffnet war, ...

