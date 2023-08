POL-LWL: Betrunkener Mann soll versucht haben in Tankstelle einzubrechen

Plau am See (ots) - In Plau am See haben unbekannte Täter die Kraftstofftanks von zwei Motorbooten entwendet. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 13.08.2023, 20 Uhr und dem 15.08.2023, 18. Uhr in der Seestraße. Ersten Erkenntnissen zufolge öffneten die Täter die Verdecke von insgesamt drei kleineren Sportbooten und stahlen aus zwei der an einem Steg befestigten Boote die Kraftstofftanks sowie einen Benzinkanister. ...

