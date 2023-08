Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mann von zwei Unbekannten in Kleingartenanlage mit Gartengeräten angegriffen und schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Parchim (ots)

Nachdem ein 38-jähriger Mann am frühen Samstagmorgen in einer Kleingartenanlage in Parchim von zwei unbekannten Tätern angegriffen und schwer verletzt wurde, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Täter das Opfer kurz vor 6 Uhr aus seinem Gartenhaus, in der Kleingartenanlage Herrenteiche gelockt und anschließend mit Gartenwerkzeugen auf den 38-Jährigen eingeschlagen haben. Das Opfer wurde hierbei schwer verletzt und begab sich anschließend selbstständig in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Gefährlicher Körperverletzung. Hinweise zum Vorfall, der sich am oberen Herrenteich, zwischen der Lübzer Chaussee und dem Ostring (B 191) ereignet hat, nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/6000) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell