POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl

Limburgerhof (ots) - Am gestrigen Abend kam es gegen 19:20 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Landauer Straße. Zwei unbekannte männliche Personen (ca. 20-22 Jahre alt, ca. 1,80m groß, dunkel gekleidet), welche zusammen in dem Geschäft waren, entwendeten in ihren Rucksäcken eine bislang unbestimmte Anzahl an Gegenständen. Einer der beiden Täter trug einen Bart. Gegen 19:30 Uhr kam es zu einem versuchten Ladendiebstahl in einem Discounter auf der ...

