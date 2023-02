Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht - flüchtiges Fahrzeug ermittelt

Böhl-Iggelheim (ots)

Am gestrigen Mittag, gegen 14:20 Uhr, fuhr eine 70-jährige PKW-Fahrerin die L454 von Böhl-Iggelheim aus kommend in Fahrtrichtung Schifferstadt. Etwa auf Höhe des Niederwiesenweihers kam der Fahrerin ein Transporter auf ihrer Fahrspur entgegen. Die 70-Jährige wich dem Transporter auf der Gegenspur aus, jedoch streifte der Transporter seitlich den PKW, sodass die Fahrerin die Kontrolle verlor und im Grünstreifen zum Stillstand kam. Der Transporter entfernte sich in Richtung Böhl-Iggelheim. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der beschädigte Transporter mit Hilfe eines Zeugenhinweises kurze Zeit später im Bereich des Bahnhofs in Böhl-Iggelheim festgestellt werden. Im Laderaum des verschlossenen Transporters wurden die Beamten auf eine männliche Person aufmerksam. Nachdem die Person trotz mehrfacher Ansprache nicht reagierte, wurde eine Seitenscheibe beschädigt, um das Fahrzeug von innen zu öffnen. Bei dem 35-Jährigen konnte der Fahrzeugschlüssel aufgefunden werden, weiterhin ergab ein Alkoholtest 1,9 Promille. Nach derzeitigen Ermittlungsstand dürfte es sich hierbei um den Fahrzeugführer zum Unfallzeitpunkt gehandelt haben. Auf der Dienststelle erfolgte eine Blutentnahme, der Fahrzeughalter wurde über die Beschädigung am Transporter in Kenntnis gesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrerflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Die 70-Jährige und der 35-Jährige blieben unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 12.500 Euro. Der PKW der 70-Jährigen wurde abgeschleppt.

