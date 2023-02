Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall zwischen zwei Radfahrerinnnen

Speyer (ots)

Eine 12-Jährige und eine 85-Jährige befuhren beide mit ihrem Fahrädern am 01.02.2023 gegen 15:20 Uhr die Maximilianstraße in Richtung Altpörtel. Auf Höhe der Einmündung "Ledergäßchen" wollte die 85-Jährige Frau nach rechts in die dortige Gasse einbiegen. Zur gleichen Zeit überholte die 12-Jährige die ältere Dame und es kam zur Kollision zwischen den Radfahrerinnen. In Folge dessen stürzte die 85-Jährige und verletzte sich an der Hüfte. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beschädigungen an den Fahrrädern gab es nicht.

