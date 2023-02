Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendieb kann durch Zeugen an der Flucht gehindert werden

Speyer (ots)

Am 02.02.2023 gegen 15:00 Uhr konnte ein 53- jähriger Mann durch einen bislang unbekannten Zeugen beobachtet werden, wie er den Kassenbereich eines Supermarktes in der Iggelheimer Straße verlassen wollte, ohne alle Waren bezahlt zu haben. Der unbekannte Zeuge sprach den Tatverdächtigen deshalb im Bereich der Kasse an. Der 53-Jährige flüchtete in Richtung Parkplatz. Dort konnte er durch mehrere Zeugen an der Flucht gehindert werden. Auf dem Parkplatz kam es dabei kurzzeitig zu einem Gerangel. Verletzt wurde niemand. Der Mann händigte im Markt acht Packungen Butter aus, welche er in der Jackentasche verstaut hatte. Der oben genannte unbekannte Zeuge wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

