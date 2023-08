POL-LWL: Fenster am Helenen-Paulownen-Mausoleum im Ludwigsluster Schlosspark beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Parchim (ots) - Nachdem ein 38-jähriger Mann am frühen Samstagmorgen in einer Kleingartenanlage in Parchim von zwei unbekannten Tätern angegriffen und schwer verletzt wurde, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Täter das Opfer kurz vor 6 Uhr aus seinem Gartenhaus, in der ...

