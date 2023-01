POL-BN: Fahndungsrücknahme: Tatverdächtige nach Unterschlagung identifiziert

Bonn (ots) - Eine bislang unbekannte Frau wird verdächtigt, am 05.12.2022, an einer Selbstbedienungskasse in einem Supermarkt in der Bonner Innenstadt, eine Geldmappe unterschlagen zu haben. Die Mappe hatte der Geschädigte während des Bezahlvorgangs an der Kasse abgelegt und nach Beendigung des Vorgangs ...

