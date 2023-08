Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Hund versuchte Polizeibeamte anzugreifen - Polizist setzt sich mit Dienstwaffe zur Wehr

Sternberg (ots)

Bei einem Einsatz in Kobrow bei Sternberg hat ein Polizeibeamter am Montagnachmittag seine Dienstwaffe gegen einen angreifenden Hund eingesetzt und einen Schuss abgefeuert. Das Tier blieb augenscheinlich unverletzt und lief nach der Schussabgabe verschreckt davon. Die Polizei war zuvor in die Neu Pastiner Str. gerufen worden, da sechs Hundewelpen auf der Straße umher laufen sollen. Der Sachverhalt bestätigte sich und die eingesetzten Beamten brachten die Welpen auf das Grundstück zurück, auf dem sich unter anderem auch zwei ausgewachsene Staffordshire-Bullterrier befanden. Die Eigentümer des Grundstücks selbst waren nicht vor Ort. Als die beiden Beamten dann dabei waren den Maschendrahtzaun des Grundstückes zu verdichten, um ein weiteres Ausbüchsen der Welpen zu verhindern, sprang plötzlich einer der Staffordshire-Bullterrier über den Zaun und versuchte die Beamten anzugreifen. In der weiteren Folge setzte sich ein Polizist mit seiner Dienstwaffe zur Wehr. Verletzt wurde letztlich niemand. Der Hund lief daraufhin verschreckt davon, konnte aber später aufgefunden und durch den Eigentümer zurück zum Grundstück gebracht werden. Gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen die Hundehalterverordnung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell