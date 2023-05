Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Sturz im Skaterpark führt zum Einsatz des Rettungshubschraubers

Datteln (ots)

Um 17:17 Uhr wurde der Rettungsdienst zum Skaterpark an der Wiesenstrasse alarmiert. Aufgrund der Schwere der anzunehmenden Verletzung wurde auch der Rettungshubschrauber " Christoph Dortmund " alarmiert, ebenso wie die Hauptwache zur Sicherung der Landung. Der Rettungshubschrauber konnte auf dem Parkplatz am Hallenbad landen. Der 17- jährige wurde nach dem Sturz mit seinem BMX- Rad, nach intensivmedizinischer Erstversorgung, nach Bochum- Langendreer in die Gesichtschirugie geflogen.(SK)

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell