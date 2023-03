Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Ausgedehnter Kellerbrand erforderte Stadtalam am Sonntagabend

Um 19:29 Uhr erreichte die Dattelner Wehr die Alarmierung, dass aus einem Gebäude an der Sutumer Straße große Mengen an Rauch austrete. Beim Eintreffen qualmte es massiv aus 2 Gebäuden auf dem Grundstück. Umgehend wurde in beiden Gebäude ein Trupp zur Erkundung vorgeschickt. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass beide Kellergeschosse mit einem unterirdischen Gang verbunden sind. Aufgrund der räumlichen Ausdehnung der Gebäude und der zu vermuteten benötigten Atemschutztrupps wurde Stadtalarm ausgelöst. Das Feuer konnte schließlich im Keller des Hauptgebäudes lokalisiert werden. Aufgrund der Menge an brennbarem Material in den betreffenden Räumen wurde der Keller vollständig mit Schaum geflutet, die restlichen Räume mit Hochleistungslüfter vom Rauch befreit.. Insgesamt wurden 6 Trupps unter Atemschutz eingesetzt, der Einsatz konnte erst um 22:05 Uhr beendet werden. (SK)

