FW Datteln: Wohnungsbrand im Hochhaus stellt sich als verbranntes Essen heraus

Datteln (ots)

Um 15:03 Uhr wurde die Feuerwehr auf der Frankfurter Straße ein Wohnungsbrand in der 6. Etage gemeldet. Bereits auf der Anfahrt wurde durch die bereits vor Ort befindliche Polizei Rauch aus der Wohnung, Brandgeruch und ausgelöste Rauchmelder zurückgemeldet. Daraufhin wurde das Stichwort erhöht und Stadtalarm gegeben. Über die Steigleitung im Gebäude wurde Wasser in das betreffende Geschoss gepumpt, gleichzeitig wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Wohnungstür durch einen Trupp unter Atemschutz konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Verbranntes Essen auf dem Herd konnte vom Herd entfernt werden. Die Wohnung wurde gelüftet und der Mieterin übergeben werden.

