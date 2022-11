Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandursache geklärt

Ritschenhausen (ots)

Die Brandursachenermittler der Suhler Kriminalpolizei waren am Freitag am Brandort in Ritschenhausen. Dort entwickelte sich Donnerstagnachmittag ein Schwelbrand im Bereich einer Maschine in einer Gewürzfabrik (siehe Pressemeldung vom 18.11.2022). Die Untersuchungen vor Ort ergaben, dass ein technischer Defekt im Bereich der Maschine ursächlich für die Entwicklung des Schwelbrandes war. Ein Schaden von ca. 500.000 Euro entstand.

