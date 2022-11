LPI-SHL: Drogentest positiv

Bad Salzungen (ots) - Eine seitliche Kollision zweier Fahrzeuge verursachte Sonntagnachmittag ein 58-jähriger Opelfahrer, als er in der August-Bebel-Straße in Bad Salzungen im letzten Moment einen Fahrstreifenwechsel einleitete und hierbei einen VW touchierte, der sich bereits auf dieser Fahrspur befand. An beiden Unfallwagen entstand Sachschaden. Die Beamten sprachen ein Verwarngeld gegen den 58-Jährigen aus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

