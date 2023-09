Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Telefonstreich

angeblicher Klimaaktivist in Schonach (06.09.2023)

Schonach (ots)

Einen seltsamen Anruf bekommen hat eine Anwohnerin in Schonach am Mittwoch. Ein Mann gab sich am Telefon als "Klimaaktivist" aus und bat um eine Unterstellmöglichkeit für Equipment, dass er für eine Aktion der Aktivisten am Folgetag benötige. Die Angerufene ging nicht darauf ein, sondern informierte die Polizei über den Anruf. Die konnte als Urheber einen 11-Jährigen ausmachen. Der hatte sich einen Spaß erlaubt und die Frau mit Hilfe einer "Witz-App", die täuschend echt vorformulierte Texte wiedergibt, angerufen. Der "Scherzkeks" zeigte sich reumütig, Folgen hat der Telefonstreich für ihn nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell