POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall am Kreisverkehr Konstanzer Straße/Günter-Neurohr-Brücke verletzt (06.09.2023)

Radolfzell (ots)

Am Mittwochabend ist es auf dem Kreisverkehr Konstanzer Straße/Günter-Neurohr-Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin verletzt worden ist. Ein 43-Jähriger fuhr mit einem Daihatsu von der Konstanzer Straße kommend in den Kreisverkehr in Richtung Güttinger Straße. An der Ausfahrt stieß er mit einer 60 Jahre alten Radlerin zusammen. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Frau.

