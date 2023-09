Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, L220, Lkr. Konstanz) Unfall auf der L220/"Zum Seebühl" - Radfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen (07.09.2023)

Radolfzell, L220 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 220/ "Zum Seebühl" ereignet hat. Eine 39-Jährige fuhr gegen 17.30 Uhr mit einem VW Multivan auf der L220/ "Zum Seebühl" von Güttingen kommend in Richtung Radolfzell. Da in der Unterführung ein Fußgänger auf dem Gehweg lief, fuhr die Frau mittig der Fahrbahn um ausreichend Abstand zu halten. In der Folge streifte sie mit ihrem Van kurz nach der Unterführung einen entgegenkommenden 54 Jahre alten Radfahrer der dabei stürzte. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Radler anschließend zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am VW entstand geringer Sachschaden.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell