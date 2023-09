POL-KN: (Konstanz/Rottweil/Tuttlingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Das Schuljahr 2023 beginnt - Tipps der Polizei um den Schulweg für die Kids so sicher wie möglich zu machen (08.09.2023)

Sulz a.N. / Lkr. RW (ots) - Mittwochabend ist es auf der Landstraße 424 von Sulz in Richtung Oberndorf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 46-Jähriger war gegen 18:15 Uhr mit seinem Transporter unterwegs und wollte auf Höhe Grünholz nach links abbiegen. Ein 20-jähriger Motorradfahrer war ebenfalls in Richtung Oberdorf unterwegs, überholte einen hinter ...

mehr