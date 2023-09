Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeuge meldet verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstag (05.09.) meldete sich ein Zeuge gegen 22:15 Uhr bei der Polizei, nachdem er zwei Pkw-Fahrer bei einem Fahrzeugrennen beobachtet hatte. Er selbst fuhr einem der Tatverdächtigen im Anschluss hinterher und wartete in der Hardthofstraße gemeinsam mit dem Fahrzeugführer auf die Polizeibeamten.

Laut seinen Aussagen befuhr er zuvor den Rather Weg und musste an der Kreuzung Rather Weg / Frankenforster Straße aufgrund einer roten Ampel warten. Neben ihm standen der Tatverdächtige in einem BMW und daneben auf der Linksabbiegerspur ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Hyundai i30N. Bei nachfolgendem Grünlicht beschleunigten die beiden ihre Fahrzeuge plötzlich so stark, dass ihre Reifen durchdrehten. Im weiteren Verlauf scherte der BMW-Fahrer nur knapp vor dem Zeugen ein und befuhr die Straße weiterhin mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Der Hyundai-Fahrer fuhr ebenfalls den Rather Weg mit hoher Geschwindigkeit in gerader Richtung weiter, überholte den BMW und bremste ihn daraufhin aus.

An der Kreuzung Kölner Straße / Neuenweg gerieten die beiden Fahrzeugführer kurzzeitig verbal aneinander, bevor sich ihre Wege trennten - der BMW-Fahrer bog links ab und der Hyundai-Fahrer fuhr geradeaus weiter in Richtung Bensberg.

Der Zeuge entschloss sich daraufhin, dem BMW-Fahrer hinterher zu fahren und die Polizei zu informieren. In der Hardthofstraße bemerkte der Fahrer des BMW dieses Vorhaben und hielt am Straßenrand an, sodass die eintreffende Polizei ihn schließlich antreffen konnte.

Der Tatverdächtige, ein 23-jähriger Kölner, zeigte sich gegenüber der Polizei einsichtig. Er würde den anderen Fahrer auf ungefähr 25-30 Jahre schätzen. Zum Tatzeitpunkt trug er kurze, helle Haare und eine Brille. Der Zeuge konnte sich zudem an die Städtekennung GL auf dem Kennzeichen erinnern.

Die Polizei stellte sowohl den Führerschein des Kölners als auch sein Mobiltelefon sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der Teilnahme als Kraftfahrzeugführer an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen gegen beide Pkw-Fahrer ein. Der BMW wurde beschlagnahmt und durch eine entsprechende Fachfirma abgeholt. Weitere Hinweise zu dem flüchtigen Hyundai-Fahrer nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell