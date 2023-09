POL-RBK: Burscheid - Diesel-Kraftstoff aus Baumaschinen entwendet

Bergisch Gladbach (ots) - Am gestrigen Montag (04.09.) meldeten sich zwei Geschädigte bei der Polizei, nachdem diese jeweils einen Diebstahl aus ihren verschlossenen Fahrzeugen festgestellt hatten. In Herkenrath war der betroffene Skoda in der Zeit von Donnerstag (31.08.) circa 18:30 Uhr bis Montag (04.09.) circa 12:15 Uhr an der Straße Grünenbäumchen geparkt. Als ...

mehr