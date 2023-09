Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Diebstahlsdelikte aus Fahrzeugen ohne Aufbruchspuren

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Montag (04.09.) meldeten sich zwei Geschädigte bei der Polizei, nachdem diese jeweils einen Diebstahl aus ihren verschlossenen Fahrzeugen festgestellt hatten.

In Herkenrath war der betroffene Skoda in der Zeit von Donnerstag (31.08.) circa 18:30 Uhr bis Montag (04.09.) circa 12:15 Uhr an der Straße Grünenbäumchen geparkt. Als der Nutzer des Fahrzeuges zum Abstellort kam, bemerkte er, dass die Beifahrertür lediglich angelehnt war und eine Fernbedienung sowie ein mobiles Navigationsgerät im Gesamtwert von niedriger dreistelliger Höhe fehlten. Aufbruchspuren konnten auch die hinzugerufenen Polizisten nicht feststellen.

Ebenso bei einem Opel, welcher in der Zeit von Sonntag (03.09.) circa 18:00 Uhr bis Montag (04.09.) circa 08:00 Uhr an der Eichelstraße in Bensberg geparkt war. Hier musste der Fahrzeughalter das Fehlen verschiedener Werkzeuge feststellen, nachdem er bemerkt hatte, dass die Türen seines Fahrzeuges nunmehr unverschlossen waren. Der Beuteschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen unteren vierstelligen Betrag.

Die Polizei nahm jeweils eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf. Zeugenhinweise werden vom Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

