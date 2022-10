Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizei bekommt neues Dienstgebäude - Suche nach Investor gestartet

Recklinghausen (ots)

Nach dem Anbau am Polizeipräsidium in Recklinghausen und dem Neubau der Wache in Oer-Erkenschwick bekommt die Polizei ein weiteres neues Dienstgebäude. In den nächsten Jahren soll die "Unterkunft", die aktuell noch am Beisinger Weg in Recklinghausen ist, an einen neuen Standort ziehen. Neben der Einsatzhundertschaft sollen dort auch die neue Kfz-Werkstatt sowie weitere Dienststellen und Kommissariate untergebracht werden. Außerdem ist ein regionales Trainingszentrum am neuen Standort geplant.

Das Polizeipräsidium Recklinghausen hat jetzt für das Vorhaben eine Ausschreibung auf den Vergabeplattformen des Landes (https://www.vergabe.nrw.de) und der EU veröffentlicht, über die ein Investor gefunden werden soll, der die neue Liegenschaft planen, errichten und an das Polizeipräsidium langfristig vermieten soll.

Klar ist, dass der neue Standort im Stadtgebiet von Recklinghausen und Herten entstehen soll. Außerdem gelten folgende weitere wesentliche Rahmenbedingungen: Das Grundstück muss eine Größe von etwa 50.000 m² haben. Der Mietvertrag für die Großliegenschaft wird für 20 Jahre ausgeschrieben - plus der Option auf fünf weitere Jahre.

"Das Gebäude am Beisinger Weg ist in die Jahre gekommen. Damit wir den gestiegenen polizeilichen Anforderungen gerecht werden, ist ein Neubau nötig", sagte Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "Mit dem neuen Standort stellen wir sicher, dass wir für die Zukunft gut gerüstet sind und den gewachsenen personellen und technischen Ansprüchen genügen. Einfach gesagt: Wir wollen mit der Zeit gehen - und "up to date" bleiben."

Der Neubau der multifunktionalen Großliegenschaft ist das dritte Bauprojekt des Polizeipräsidiums Recklinghausen innerhalb weniger Jahre. Erst vor einem Jahr (Oktober 2021) wurde der Anbau am Westerholter Weg offiziell eröffnet, im Februar 2022 die neue Wache in Oer-Erkenschwick.

Die EU-Bekanntmachung zu diesem Projekt mit weiteren Informationen sind unter folgendem Link zu finden:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542560-2022:TEXT:DE:HTML&src=0

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell