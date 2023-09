POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fahrer versteckt sich vor Verkehrskontrolle

Burscheid (ots) - In der Nacht zu Freitag (01.09.) rief ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma die Polizei, nachdem er zuvor gegen 02:40 Uhr einen Einbruch-Alarm erhalten hatte. Betroffen sollte eine Kindertagesstätte in der Straße Rosenkranz im Stadtteil Hilgen sein. Bei Eintreffen der Polizeibeamten konnten diverse Hebelmarken an einer Terassentür der Einrichtung festgestellt werden. Die Tür stand zu diesem ...

mehr