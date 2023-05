Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Straßenbaum angesägt

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte haben mit einer Kettensäge eine Linde an der L 694 in Wiebelsaat in einer Höhe von etwa einem Meter so angesägt, dass er am Donnerstag gefällt werden musste. Straßen.NRW erstattete Anzeige. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 02354/9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell