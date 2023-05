Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ohne Führerschein, alkoholisiert, Widerstand

Meinerzhagen (ots)

Wegen lauter Motorradgeräusche beschwerten sich Anlieger am gestrigen Mittwoch gegen 0.30 Uhr bei der Polizei. Eine Streife machte sich auf die Suche nach dem Verursacher. Auch für die Polizeibeamten war das Geräusch des hochdrehenden Motors bereits von Weitem zu hören. Die Besatzung des Streifenwagens stoppte das Krad auf der B 54. Der alkoholisierte Fahrer hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Um einen angeblichen Führerschein anzusehen, brachten ihn die Beamten er zu seiner Wohnung. Dort wurde der 44-Jährige immer aggressiver, so dass die Beamten Verstärkung anforderten. In der Wohnung griff er sich eine Wodka-Flasche und trank daraus. Die Polizeibeamten versuchten, ihn davon abzuhalten. Hiergegen wehrte er sich und versuchte wegzulaufen. Die Beamten versuchten ihn zu überwältigen, wogegen er sich körperlich massiv zur Wehr setzte. Daraufhin setzten die Beamten das Distanz-Elektro-Impulsgerät ("DEIG" - umgangssprachlich als "Taser" bekannt) ein. Der 44-Jährige konnte überwältigt werden. Er wurde leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung und Entnahme von Blutproben in Gewahrsam genommen.

Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (cris)

