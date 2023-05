Kierspe (ots) - Am Dienstag zwischen 12 und 15 Uhr wurde am Bahnhof ein E-Bike aus der öffentlichen Fahrradgarage gestohlen. Der Eigentümer hat die Garage nach eigenen Angaben am Morgen mit der entsprechenden App geöffnet, sein schwarz/türkis/anthrazit-farbenes Haikbike SDuro Trecking 7.0 dort abgestellt und zusätzlich mit einem Kettenschloss gesichert. Dennoch war das hochwertige E-Bike am Nachmittag nicht mehr da. ...

mehr