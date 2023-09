Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Zusammenstoß von Motorrad und Lkw bei Überholvorgang

Overath (ots)

Am Donnerstag (31.08.) kam es auf der L84 in Höhe Wüsterhöhe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kraftrad und einem Lkw. Der Kraftradfahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der 61-jährige Kölner befuhr gegen 11:30 Uhr mit seinem Motorrad der Marke BMW die L84 aus Richtung Heiligenhaus in Richtung Kreutzhäuschen. Vor ihm fuhren ein unbeteiligter Pkw und ein Lkw, welche der Motorradfahrer überholen wollte. Der 43-jährige Lkw-Fahrer bog jedoch nach links in die Straße Wüsterhöhe ab, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Im weiteren Verlauf prallte der Motorradfahrer gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Verteilerkasten und das Kraftrad kippte auf die Fahrbahn.

Umgehend wurden die Polizei und der Rettungsdienst zur Unfallstelle entsandt. Der Kraftradfahrer wies zunächst zwar keine äußerlichen Verletzungen auf, wurde vorsorglich jedoch vom Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert, wo er stationär verblieb.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise circa 2500 Euro. Das Motorrad wurde durch eine Fachfirma abgeschleppt. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell