Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen werden von Reifenstecher bedroht

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag (01.09.) meldeten sich aufmerksame Zeugen bei der Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, wie ein Mann an mehreren Fahrzeugen an der Overather Straße augenscheinlich die Reifen zerstochen hatte.

Nachdem die vier Zeugen aus Overath, Rösrath und Bergisch Gladbach (43, 38, 29, 29) gegen 02:30 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden waren, sprachen sie ihn auf seine Taten an. Der Täter hielt ihnen einen stichwaffenartigen Gegenstand entgegen und bedrohte die vier Männer. Anschließend entfernte er sich zunächst fußläufig von der Overather Straße über einen Treppenabgang in Richtung Reginharstraße, stieg dort im Nahbereich in ein dunkles Fahrzeug ein und entfernte sich in Richtung BAB-Anschlussstelle Bensberg.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 180 bis 185 Zentimeter groß, kräftige Statur, sehr kurze helle Haare, rundliches Gesicht, bekleidet mit weißem Oberteil und Jeans. Er soll laut Zeugen mit einem "slawischen Akzent" gesprochen haben. Zu dem Fluchtfahrzeug liegt keine weitere Beschreibung vor.

Die Polizisten stellten schließlich insgesamt dreizehn Fahrzeuge im Bereich der Overather Straße fest, an denen die Reifen zerstochen wurden und fertigten entsprechende Strafanzeigen. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bislang nicht angetroffen werden. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

