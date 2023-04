Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Cannabis-Plantage in Waldgebiet entdeckt - Polizeihubschrauber bei Fahndung im Einsatz

Schwerte (ots)

Bei einem Spaziergang durch das Waldgebiet Ebberg an der Autobahn 1 in Schwerte-Westhofen am Mittwochabend (19.04.) hat ein Zeuge eine Cannabis-Plantage entdeckt. Am nächsten Tag (20.04.) informierte er die Polizei.

Auf dem Weg zum Einsatzort bemerkten Polizeibeamte eine verdächtige Person, die augenscheinlich an der Cannabis-Plantage arbeitete. Als die Einsatzkräfte den Mann ansprachen, ergriff er die Flucht. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnte der Tatverdächtige nicht mehr angetroffen werden. Er trug einen schwarzen Motorrad-/Rollerhelm mit weißen und blauen Applikationen sowie einen großen dunklen Rucksack mit neon-orangenen Elementen.

Neben der Cannabis-Plantage wurde auch in unmittelbarer Tatortnähe ein Roller sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu diesem Sachverhalt oder zu der unbekannten Person machen können, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell