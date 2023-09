Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Keine Beute bei Einbruch in Kindertagesstätte

Kürten (ots)

Am gestrigen Sonntag (03.09.) wurde die Polizei zu einer Kindertagesstätte an der Stockbergergasse gerufen, nachdem ein Einbruch in die dortigen Räumlichkeiten festgestellt wurde.

Der oder die bislang unbekannten Täter hatten offenbar eine Außentür aufgehebelt, um ins Innere der Kindertagesstätte zu gelangen. Dort brachen sie eine Bürotür auf und durchsuchten mehrere Schränke nach Diebesgut. Es wurde ebenfalls versucht, einen Tresor gewaltsam zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Nach jetzigem Erkenntnisstand wurde nichts gestohlen. Es entstand jedoch ein Sachschaden von schätzungsweise mehreren hundert Euro.

Der Einbruch könnte sich am frühen Sonntagmorgen in der Zeit von kurz vor bis kurz nach 05:00 Uhr ereignet haben. Zu diesem Zeitpunkt nahm eine Zeugin Geräusche aus Richtung der Kindertagesstätte wahr und sah eine augenscheinlich männliche Person mit dunklem Pullover und hellem Rucksack auf dem Vorplatz des Gebäudes. Ob die Person tatsächlich in Zusammenhang mit dem Einbruch steht, müssen weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen ergeben.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise zu dieser Tat werden vom Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell