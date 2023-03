Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Einsatzübung der Einheit Sonsbeck - Brand in einer Tischlerei mit Menschenrettung

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Sonsbeck (ots)

Feuer - Person in Gefahr, brennt Tischlerei, 3 Personen vermisst: So lautete die Einsatzmeldung für die Feuerwehr Sonsbeck - Einheit Sonsbeck am vergangene Montag, kurz nach 19 Uhr.

Was bedrohlich klang, stellte sich aber als geplante Übung heraus: Alle 14 Tage montags üben die Sonsbecker Feuerwehrmänner und -frauen ihr Können und bilden sich fort. Nachdem die vergangenen beiden Dienstabende dazu genutzt worden waren, in Kleingruppen Dinge wie Schlauchvornahme, Löschtaktik und den Umgang mit der Wärmebildkamera zu üben, sollte das erarbeitete Wissen nun bei einer Einsatzübung vertieft werden.

Der angenommene Brand wurde in der Tischlerei Hanßen auf der Hochstraße gemeldet. Firmeninhaber Karl-Heinz Kanders war von der Idee, seinen Betrieb für eine Übung bereitzustellen, sofort begeistert und spielte sogar den Anrufer, der die 112 wählte und die Einsatzkräfte in Empfang nahm.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte auf dem Hof der Tischlerei Hanßen quoll dichter Rauch aus der Werkstatt. Die Befragung des Chefs ergab, das dieser einen lauten Knall vernommen hatte und dann den Rauch sah. In der Werkstatt vermutete er noch insgesamt drei Personen.

Nach dieser ersten Erkundung begab sich ein Trupp der Feuerwehr mit Atemschutzgeräten, Wärmebildkamera und Schlauch zur Menschenrettung in das Gebäude. Die erste Person - eine Übungspuppe - wurde schnell gefunden und in Sicherheit gebracht. Weitere Trupps gingen parallel zur Suche der weiteren vermissten Personen ins Gebäude vor. Auch diese Übungspuppen wurde zügig gefunden und ins Freie gebracht. Nachdem die drei Personen gerettet waren, wurde die Werkstatt durch einen Hochleistungslüfter vom Übungsnebel entraucht.

Nach der ausführlichen Einsatznachbesprechung der Feuerwehr erfolgte ein Rundgang durch den Betrieb, bei dem insbesondere die möglichen Gefahren einer Tischlerei betrachtet wurden.

Die Feuerwehr Sonsbeck bedankt sich bei der Tischlerei Hanßen für diese gelungene Übungsmöglichkeit.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck, übermittelt durch news aktuell