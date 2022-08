Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrerin angefahren

Vreden (ots)

Unfallzeit: 26.08.2022, 07:15 Uhr, Unfallort: Vreden, Up de Bookholt

Leichte Verletzungen hat sich eine Vredenerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Vreden zugezogen. Die 13 Jahre alte Radfahrerin war gegen 07.15 Uhr in dem Kreisverkehr Up de Bookholt/Widukindstraße unterwegs, als eine 59 Jahre alte Autofahrerin von der Straße Up de Bookholt aus Richtung Winterswyker Straße kommend in die Kreisbahn einfahren wollte. Dabei kam es zur Kollision mit der auf dem Radweg fahrenden Schülerin. Diese stürzte auf die Straße. Ein Transport ins Krankenhaus war zunächst nicht notwendig. (db)

