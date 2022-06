Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: versuchter Ladendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Zeit: 15.06.2022, 15:50 Uhr Ort: 66482 Zweibrücken, Hauptstraße SV: Am Mittwoch, den 15.06.2022, gegen 15:50 Uhr kam es zu einem versuchten Ladendiebstahl in einem Discounter in der Hauptstraße. Eine Mitarbeiterin bemerkte hierbei, wie ein bislang unbekannter Täter einen Gegenstand aus dem Regal in seinem Rucksack verstaute und im Anschluss das Geschäft verlassen wollte. Auf die Tat angesprochen händigte der Täter am Ausgang den Gegenstand an die Mitarbeiterin aus und flüchtete umgehend von der Örtlichkeit, bevor Weiteres geklärt werden konnte.

Personenbeschreibung: Männlich, ca. 1,85 Meter groß, normale Statur, blonde Haare, kurze Hose, blaues Shirt, schwarzer Rucksack

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zum Diebstahl. |pizw

