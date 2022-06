Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 12.06.2022, 05:35 Uhr

Ort: Zweibrücken, Bundesautobahn 8. SV: Ein bislang unbekannter Lkw - vermutlich mit polnischem Kennzeichen - scherte beim Befahren der A 8 in Richtung Pirmasens ca. 200 Meter vor der Ausfahrt Contwig/Zweibrücken-Flughafen auf die Überholspur aus, obwohl ein 19-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem weißen Citroen-Berlingo gerade erst auf die linke Fahrspur gewechselt war, um seinerseits den Lkw zu überholen. Der 19-Jährige wich nach links aus und streifte mit der linken Fahrzeugseite die Leitplanke, so dass ca. 2.000 Euro Sachschaden an seinem Pkw entstand. Der unfallbeteiligte Lkw setzte seine Fahrt in Richtung Pirmasens fort, ohne sich um die Angelegenheit zu kümmern. Vom Lkw ist - außer der vermutlich polnischen Zulassung - nur bekannt, dass er weiß lackiert ist und eine überwiegend weiße Plane mit roten Teilbereichen hat.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zur Unfallflucht. |pizw

