FW Sonsbeck: Jahreshauptversammlung 2023 der Feuerwehr Sonsbeck

Am Samstag, dem 18.03.2022, fand die gemeinsame Jahreshauptversammlung aller drei Einheiten der Feuerwehr Sonsbeck (Sonsbeck, Hamb und Labbeck), der Jugendfeuerwehr sowie der Ehrenabteilung statt. Der Leiter der Feuerwehr Jürgen Köhlitz begrüßte die Feuerwehrfrauen und -männer im Sonsbecker Kastell und gab einen Rückblick auf das Einsatz- und Dienstgeschehen des vergangenen Jahres.

Insgesamt waren im Jahr 2022 von der Feuerwehr Sonsbeck 77 Einsätze zu bewältigen, hierbei konnte 14 Menschen in Notlagen geholfen werden. Die Beschaffung der erforderlichen Einsatzfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Schutzausrüstung wurde im Jahr 2022 in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung vorangetrieben.

Nachdem die Corona-Pandemie im Laufe des Jahres 2022 deutlich abgeflaut war, konnte im Februar 2023 schließlich die letzte Corona-Dienstanweisung der Feuerwehr Sonsbeck aufgehoben werden und die gesamte Feuerwehr zu ihrem üblichen Dienstbetrieb zurückkehren.

Im Rahmen der Versammlung konnten vier Jungen und Mädchen vom Leiter der Feuerwehr als neue Mitglieder der Jugendfeuerwehr und damit der Feuerwehr Sonsbeck begrüßt werden.

Als Gäste waren der stellvertretende Bürgermeister Matthias Broeckmann und Kreisbrandmeister Udo Zurmühlen, der Leiter der Fachbereichs Ordnung und Soziales Markus Janßen sowie der Produktverantwortliche für die Feuerwehr Hans-Jörg Giesen erschienen. Diese drückten in ihren Grußworten Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit der Feuerwehr und die stetige Bereitschaft für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Gemeinde Sonsbeck zu sorgen aus.

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung standen jedoch die Beförderungen und Ehrungen verdienter Feuerwehrkameradinnen und -kameraden sowie die Bestallung in neue Aufgaben. In seine neue Funktion als Sprecher der Mannschaft in der Einheit Hamb wurde Ralf Vogels bestallt. Tobias Bolz wurde zum Betreuer der Jugendfeuerwehr ernannt.

Vom Leiter der Feuerwehr und dem stellvertretenden Bürgermeister wurden folgende Beförderungen und Ehrungen durchgeführt:

Feuerwehrmann: Björn Großholtfurth, Tim Hinßen, Matti Quinders, Paul Spira, Lennard Terhoeven

Oberfeuerwehrmann: Georg Küsters

Hauptfeuerwehrmann: Lukas Hitzler

Oberbrandmeister: Markus Körber

Ehrung für 25 Jahre: Daniel Hanßen, Jochen Quinders, Bastian Stratmann, Stefan Weber

Ehrung für 35 Jahre: Hans-Dieter Hinßen

Ehrung für 50 Jahre: Theodor Henrichs

Ehrung für 60 Jahre: Gerhard Goertz, Heinz Scheffer, Josef van de Weyer

