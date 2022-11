Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Besondere Ehrung für langjährige Jugendarbeit in der Feuerwehr Sonsbeck - Funktionswechsel in der Leitung der Einheit Labbeck

Sonsbeck

Eine besondere Ehrung der Jugendfeuerwehr NRW (JF NRW) wurde drei Sonsbecker Feuerwehrangehörigen zuteil: Sie wurden mit der Ehrennadel in Bronze der JF NRW ausgezeichnet. Gleichzeitig wurde ein Funktionswechsel in der Leitung der Einheit Labbeck vollzogen.

Am Mittwoch, dem 16.11.2022, versammelte sich die gesamte Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck im Kastell, um einem besonderen Anlass den würdigen Rahmen zu verleihen: Die Jugendwartin Silvia Geldermann, der stellvertretende Jugendwart Christian Hansen sowie der bis zum vergangenen Jahr als stellvertretender Jugendwart tätige Thorsten Rübekeil wurden durch Oliver Endlein, stellvertretender Kreisjugendfeuerwehrwart des Kreises Wesel, mit der Ehrennadel der Jugendfeuerwehr NRW in Bronze ausgezeichnet.

Im Beisein von Kreisbrandmeister Udo Zurmühlen stellte Oliver Endlein das jahrelange und besondere Engagement der drei Geehrten für die Jugendarbeit und Nachwuchsgewinnung in der Jugendfeuerwehr heraus und überreichte die Urkunden und Ehrenzeichen. Er erinnerte auch an den Erfolg der Jugendfeuerwehr Sonsbeck bei der Abnahme der Leistungsspange im vergangenen Sommer und beglückwünschte die Jugendlichen noch einmal zu ihrer gezeigten Leistung.

Die Jugendfeuerwehr Sonsbeck besteht seit 1986 und bildet mit ihrer vielseitigen und erfolgreichen Jugendarbeit das Rückgrat für die Nachwuchsgewinnung der Feuerwehr Sonsbeck. Ein Großteil der heute in den Einsatzabteilungen aktiven Kameradinnen und Kameraden begann ihre Feuerwehrlaufbahn in der Jugendfeuerwehr. Mädchen und Jungen können ab dem Alter von 12 Jahren der Jugendfeuerwehr beitreten. Im Alter von 18 Jahren erfolgt der Wechsel in die Einsatzabteilung der Einheiten Sonsbeck, Hamb und Labbeck.

Der Leiter der Feuerwehr Jürgen Köhlitz nutzte die Gelegenheit, um vor den versammelten Kameradinnen und Kameraden der Einsatzabteilungen, der Unterstützungsabteilung und der Ehrenabteilung einen Tausch in der Leitung der Einheit Labbeck vorzunehmen: Der bisherige stellvertretende Einheitsleiter René Kaja übernimmt das Amt des Einheitsleiters von Markus Lukas, der wiederum als stellvertretender Einheitsleiter aktiv bleibt.

Der Leiter der Feuerwehr überreichte die für diesen Funktionswechsel erforderlichen Entstallungs- und Bestallungsurkunden und wünschte dem Führungstandem René Kaja und Markus Lukas weiterhin viel Erfolg bei der Leitung der Einheit Labbeck.

