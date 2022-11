POL-W: SG Handyverkauf endet als versuchter Raub

Wuppertal (ots) - Am letzten Wochenende kam es zu Einbrüchen in Wuppertal und Solingen. Wuppertal - Am 18.11.2022 kam es zwischen 17:15 Uhr und 21:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Nützenberger Straße. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Balkontür und entwendeten Bargeld und Schmuck. In der Wettiner Straße kam es am 19.11.2022 zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter entkamen mit Sachwerten. Unbekannte Täter ...

mehr