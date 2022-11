Polizei Wuppertal

POL-W: SG Pkw rollt Jugendlicher über den Fuß - Polizei bittet um Hinweise

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (17.11.2022), gegen 07:00 Uhr morgens, kam es auf der Klingenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Mädchen. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte die 15-Jährige die Klingenstraße zwischen Pommernweg und Halfesweg in Richtung Volksgarten. Als sie sich auf der Straße befand, fuhr ein grauer Pkw aus Richtung Burger Landstraße kommend über ihren linken Fuß. In der Folge hielt das Fahrzeug kurz an und setzte anschließend seine Fahrt fort. Die 15-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu einem grauen Pkw oder zu dem Unfall machen können, sich bei der Polizei unter der 0202/284-0 zu melden. (ar)

