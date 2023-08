Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung; Verkehrsunfall; Motorrollerdieb geschnappt; Randalierer in Gewahrsam genommen; Diebstahl aus Pkw

Reutlingen (ots)

Neckartenzlingen (ES): Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Freitagmorgen vor einer Flüchtlingsunterkunft in der Metzinger Straße ereignet hat. Gegen 1.15 Uhr war es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern im Alter von 23, 26 und 31 Jahren gekommen. Dabei soll der 23-Jährige auch mit einem Stuhl geschlagen worden sein. Er wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Da zunächst unklar war, ob möglicherweise auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein könnte, waren mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie die Polizeihundeführerstaffel in die Metzinger Straße ausgerückt. (rn)

Nürtingen (ES): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmittag auf der Nürtinger Hochwiesenstraße leicht verletzt worden. Eine 30-Jährige war gegen 13 Uhr mit einem Renault Clio in Richtung B 313 unterwegs. An der Abzweigung Hohes Gestade bemerkte sie zu spät, dass der Verkehr vor ihr verkehrsbedingt anhalten musste. Sie prallte mit ihrem Wagen gegen den Mercedes-Benz CLS eines 46 Jahre alten Mannes. Der Mercedes wurde im Anschluss noch gegen den davor stehenden Rettungswagen eines 21-Jährigen geschoben. Der 46-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ein 20 Jahre alter Beifahrer in dem Rettungswagen, kein Patient, erlitt ebenfall leichte Verletzungen. Der junge Mann benötigte jedoch keine sofortige medizinische Versorgung. Das Auto der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 13.000 Euro geschätzt. (ms)

Tübingen (TÜ): Mutmaßlicher Motorrollerdieb geschnappt

Einer ganzen Reihe von Strafanzeigen sieht ein 21-Jähriger entgegen, der am frühen Freitagmorgen in der Silcherstraße vorübergehend festgenommen wurde. Mittarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes war gegen drei Uhr in der Silcherstraße, im Bereich des alten botanischen Gartens ein Motorrollerfahrer aufgefallen, der dort ohne Helm unterwegs war. Sie hielten den 21-jährigen Fahrer an und verständigten die Polizei. Bei den nachfolgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Heranwachsende keine Fahrerlaubnis für den Motorroller hatte. Zudem war die Aprilia gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 21-Jährigen ergab des Weiteren Hinweise auf den Konsum illegaler Drogen, sodass eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. (cw)

Mössingen (TÜ): Randalierer in Gewahrsam genommen

Ein alkoholisierter 28-Jähriger musste am Donnerstagabend in einer Flüchtlingsunterkunft in der Richard-Burkhardt-Straße in Gewahrsam genommen werden. Gegen 22.10 Uhr soll der Mann die Zimmertür eines 19 Jahre alten Mitbewohners eingetreten und dabei ein Messer in der Hand gehalten haben. Zu einer Bedrohung oder einem Angriff kam es nicht. Anschließend beschädigte der 28-Jährige offenbar eine Fensterscheibe und verletzte sich dabei leicht. Als die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten auf den aggressiven Mann trafen, hielt dieser eine Stange in der Hand. Nachdem er diese auf Anweisung abgelegt hatte, sich jedoch nicht beruhigen ließ, musste er zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen werden. Der 28-Jährige musste die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen. (rn)

Balingen (ZAK): Geparkte Autos angegangen (Zeugenaufruf)

Auf drei in der Innenstadt abgestellte Pkw hatte es ein Unbekannter am Donnerstag abgesehen. Eine Zeugin bemerkte gegen 23.20 Uhr, dass sich ein Unbekannter an einem in der Brünnelesgasse abgestellten Seat zu schaffen machte und alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Wie sich anschließend herausstellte, waren neben dem Wagen in der Brünnelesgasse auch ein Tesla und ein Renault, die zwischen 19.15 Uhr und 23.30 Uhr in der Bahnhof- bzw. der Färberstraße geparkt waren, auf noch ungeklärte Weise geöffnet und durchsucht worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden unter anderem Münzgeld und eine Sonnenbrille entwendet. Von dem Unbekannten liegt folgende Personenbeschreibung vor: Er soll einen Bart tragen und mit einem schwarzblauen Kapuzen-Sweater und einer kurzen Jeanshose bekleidet gewesen sein. Zeugen, die den Mann gesehen haben oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07433/264-0 beim Polizeirevier Balingen zu melden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell